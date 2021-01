Le pagelle dello Spezia - Mica tanto 'Piccoli', coraggio e grinta da parte di tutti. Male Vignali

TORINO - SPEZIA 0-0

Provedel 6 - Non subisce molti tiri verso lo specchio della porta, ma è sempre attento. Su un paio di lanci lunghi esce coi tempi giusti, si fa sempre trovare pronto.

Vignali 4,5 - Al tempo del VAR non si possono fare interventi simili dopo pochi minuti di gioco. Lascia i suoi in dieci uomini, complicando la vita ai compagni e costringendo Italiano a ridisegnare lo schema.

Chabot 6,5 - Non utilizza le buone maniere, anche perché la partita si mette sui binari sbagliati già dopo pochi minuti. Insieme al compagno di reparto chiude tutto quello che può.

Terzi 6,5 - Prestazione di carattere, non lascia praticamente nulla agli attaccanti granata. La fatica non lo abbatte, si piazza su Belotti e non lo molla mai.

Marchizza 6 - Per poco sfiora il gol della domenica, ma siccome è sabato esce di pochi centimetri. Da evidenziare l’inserimento su assist di Pobega. (Dall’81’ Ramos s.v.).

Pobega 6,5 - Probabilmente ha un fratello gemello in campo. Si fa vedere in ogni zona, nonostante la partita appena può si butta nello spazio. Sfiora il gol nel primo tempo con un gran destro dalla distanza. (Dall’87’ Deiola s.v.).

Agoume 6,5 - Davanti la difesa gestisce il possesso del pallone e prova spesso la giocata in verticale. Tanta corsa, ma soprattutto una prestazione di qualità in una partita complessa.

Maggiore 6 - Non lascia spazio a nessuno, nel momento di maggiore difficoltà fa sentire la sua presenza con un paio di recuperi vecchia scuola. (Dall’87’ Erlic s.v.).

Gyasi 7 - Si ferma soltanto al fischio finale, anzi no. Corre ovunque, si muove sulle due corsie con la stessa semplicità del primo minuto. Mette diversi palloni pericolosi in area, ma nessuno li sfrutta.

Piccoli 6,5 - Si danna l’anima sin dai primi minuti, con l’uomo in meno fa il doppio della fatica ma non si tira mai indietro: falli conquistati spalle alla porta, sportellate e tanto movimento. Il ragazzo si farà, ma la personalità non manca. (Dall’87’ Galabinov s.v.).

Farias 6 - Vittima sacrificale per l’errore di Vignali, abbandona il campo dopo un bel po’ di corse a vuoto in mezzo al campo. (Dal 20’ Estevez 6,5 - Si mette in mezzo e non molla praticamente mai. Quando ha il pallone sui piedi ci prova anche, ma Sirigu gli dice di no).

Vincenzo Italiano 6,5 - Guida i suoi da bordocampo e non lascia nulla al caso. Con l'uomo in meno chiede maggior sacrificio a tutti, ma la qualità del gioco non ne risente assolutamente.