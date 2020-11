probabili formazioni Tutte le ultime sul 6° turno di A, LIVE! Bakayoko e Callejon partono dal 1'

vedi letture

Con la collaborazione di tutti gli inviati di TUTTOmercatoWEB.com

Dopo un'altra settimana di coppe, con bilancio agrodolce per le squadre italiane impegnate in Europa e quasi unanimemente positivo per le squadre di Serie A impegnate in Coppa Italia, è tempo di tornare a pensare al campionato. Distribuite in tre giorni ci sono le dieci partite del sesto turno di Serie A, il penultimo prima della sosta di novembre. Di seguito tutte le probabili formazioni del sesto turno di Serie A, raccolte dai nostri inviati.

Articolo in aggiornamento!

CROTONE-ATALANTA 1-2 - Il tabellino

(26' e 38' Muriel, 38' Simy)

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; P. Pereira (78' Rispoli), Zanellato (78' Siligardi), Benali, Vulic, Reca; Messias, Simy.

Allenatore: Giovanni Stroppa. Leggi qui le pagelle di TMW del Crotone!

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero (73' Palomino), Djimsiti; Hateboer (68' Sutalo), Pasalic, Freuler, Mojica; Malinovskyi (89' Pessina), Gomez (46' Ilicic); Muriel (46' Zapata).

Allenatore: Gian Piero Gasperini. Leggi qui le pagelle di TMW dell'Atalanta!

Rileggi qui la diretta di TMW di Crotone-Atalanta!

INTER-PARMA 2-2 - Il tabellino

(46' e 62' Gervinho, 64' Brozovic, 92' Perisic)

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 6 de Vrij, 13 Ranocchia, 11 Kolarov; 2 Hakimi (15 Young 78'), 23 Barella (44 Nainggolan 78'), 5 Gagliardini (77 Brozovic 58'), 36 Darmian (99 Pinamonti 68'); 24 Eriksen (22 Vidal 58'); 14 Perisic, 10 Lautaro.

Allenatore: Antonio Conte. Leggi qui le pagelle di TMW dell'Inter!

PARMA (3-5-2): 1 Sepe; 2 Iacoponi, 4 Balogh, 7 Gagliolo; 8 Grassi (15 Brugman 84'), 33 Kucka, 23 Hernani, 14 Kurtic (18 Cyprien 74'), 3 Pezzella; 11 Cornelius (45 Inglese 46'), 27 Gervinho (19 Sohm 74').

Allenatore: Fabio Liverani. Leggi qui le pagelle di TMW del Parma!

Rileggi qui la diretta di TMW di Inter-Parma!

BOLOGNA-CAGLIARI 3-2 - Il tabellino

(15' Joao Pedro, 45' e 56' Barrow, 47' Simeone, 52' Soriano)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg (82' Dominguez); Orsolini, Soriano, Barrow (89' Vignato); Palacio (82' Denswil).

Allenatore: Sinisa Mihajlovic. Leggi qui le pagelle di TMW del Bologna!

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa (70' Faragò), Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin (86' Cerri), Rog; Nández, Joao Pedro, Sottil (63' Ounas); Simeone (70' Pavoletti).

Allenatore: Eusebio Di Francesco. Leggi qui le pagelle di TMW del Cagliari!

Rileggi qui la diretta TMW di Bologna-Cagliari!

UDINESE-MILAN 1-2 - Il tabellino

(18' Kessie, 48' rig. De Paul, 83' Ibrahimovic)

UDINESE (4-3-3): Musso; Larsen (82' Bonifazi), De Maio, Becao, Samir; Pereyra (82' Forestieri), Arslan (63' Makengo), De Paul; Pussetto, Okaka (71' Lasagna), Deulofeu (71' Ouwejan).

Allenatore: Luca Gotti. Leggi qui le pagelle di TMW dell'Udinese!

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria (71' Dalot), Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer (57' Tonali); Saelemaekers (57' Diaz), Calhanoglu (89' Krunic), Leao (71' Rebic), Ibrahimovic.

Allenatore: Stefano Pioli. Leggi qui le pagelle di TMW del Milan!

Rileggi qui la diretta TMW di Udinese-Milan!

SPEZIA-JUVENTUS 1-4 - Il tabellino

(14' Morata, 32' Pobega, 59' e 76' rig. Cristiano Ronaldo, 67' Rabiot)

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Chabot (74' Dell'Orco), Terzi (88' Ismajli), Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega (74' Estevez); Verde (46' Agudelo), Nzola, Farias (73' Gyasi).

Allenatore: Vincenzo Italiano. Leggi qui le pagelle di TMW dello Spezia!

JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Danilio, Bonucci (77' Frabotta), Demiral; Cuadrado, Bentancur (62' Rabiot), Arthur, McKennie (62' Ramsey), Chiesa; Morata (77' Kulusevski), Dybala (56' Ronaldo).

Allenatore: Andrea Pirlo. Leggi qui le pagelle di TMW della Juventus!

Rileggi qui la diretta TMW di Spezia-Juventus!

TORINO-LAZIO 3-4 - Il tabellino

(15' Pereira, 19' Bremer, 25' rig. Belotti, 48' Milinkovic-Savic, 87' Lukic, 95' rig. Immobile, 98' Caicedo)

TORINO (3-4-1-2) - Sirigu; Vojvoda (70' Singo), Lyanco, Bremer, Rodriguez; Meite, Rincon, Lynetty; Lukic; Verdi (71' Nkoulou), Belotti (76' Bonazzoli).

Allenatore: Marco Giampaolo. Leggi qui le pagelle di TMW del Torino!

LAZIO (3-5-2) - Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Patric, Milinkovic, Parolo (46' Leiva), Pereira (46' Akpa Akpro), Fares (81' Cataldi); Correa (73' Caicedo), Muriqi (56' Immobile).

Allenatore: Simone Inzaghi.

Rileggi qui la diretta TMW di Torino-Lazio!

NAPOLI-SASSUOLO - Le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Muldur, Traore, Boga; Raspadori.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

Segui qui la diretta di TMW di Napoli-Sassuolo!

ROMA-FIORENTINA - Le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Allenatore: Paulo Fonseca.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Callejon.

Allenatore: Giuseppe Iachini.

SAMPDORIA-GENOA - Domenica, ore 20.45 al Luigi Ferraris

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Ekdal, Thorsby; Jankto, Ramirez, Damsgaard; Quagliarella.

Allenatore: Ranieri.

GENOA (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito; Rovella, Badelj, Behram; Zajc; Pandev, Scamacca.

Allenatore: Maran.

HELLAS VERONA-BENEVENTO - Lunedì, ore 20.45 al Marcantonio Bentegodi

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Lovato, Empereur; Lazovic, Vieira, Tameze, Dimarco; Colley, Zaccagni; Kalinic.

Allenatore: Juric.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Caldirola, Glik, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Caprari, Insigne; Lapadula.

Allenatore: Filippo Inzaghi.