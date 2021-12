"Pronto Alvaro, vieni al Barcellona?". Morata vuole lasciare la Juventus, ma l'addio è complicato

"Pronto, Alvaro vuoi venire al Barcellona?". La telefonata è partita direttamente da Xavi e ha raggiunto l'attaccante attualmente in prestito biennale alla Juventus via Atletico Madrid e lui ha risposto subito presente, avvisando il club bianconero di voler tornare quanto prima nella Liga.

I problemi relativi alla fattibilità dell'affare però sono diversi e non è dunque detto che alla fine lo spagnolo riesca a raggiungere i blaugrana a gennaio. Prima di tutto, la contropartita proposta dal Barça, ovvero Depay, è stata bocciata da Allegri che invece vuole un numero 9 puro. Il secondo è di natura fiscale, visto che partendo in anticipo rispetto ai due anni previsti, il club di Agnelli perderebbe i benefici legati al Decreto Crescita. Infine, i dirigenti juvetntini sarebbero costretti a cercare un nuovo attaccante senza grandi risorse in caso di mancata cessione di uno tra McKenni e Kulusevski.

Il sogno di Allegri è Scamacca, ma costa 35 milioni e il Sassuolo non lo vuole lasciare partire a metà stagione. Ieri sono stati riallacciati i rapporti con Milik, ma o verrà acquistato subito a titolo definitivo, oppure servirà il via libera di De Laurentiis. Piace anche Aubameyang, ma solo nel caso in cui il Gabon dovesse uscire presto dalla Coppa d'Africa. Infine resiste anche la candidatura di Mauro Icardi, nonostante le vicissitudini extra campo destino ancora perplessità. A riportarlo è Il Corriere della Sera.