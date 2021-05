Prosegue l'effetto Mourinho: altro rialzo in Borsa per la Roma col titolo a +14%

Dopo il +26% fatto registrare in chiusura nella giornata di ieri, continua la corsa della Roma in Borsa grazie all’effetto Mourinho. L’annuncio del nuovo allenatore portoghese ha fatto volare il titolo e il trend sta proseguendo questa mattina. Alle ore 10 passate, riporta Calcio e Finanza, il titolo del club giallorosso sta guadagnando oltre il 14% in Borsa, a 0,365 euro per azione. La capitalizzazione di mercato è così pari a 229,5 milioni di euro, dunque altri 30 milioni in più rispetto alla chiusura di ieri.