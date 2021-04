PSG, Florenzi: "Non siamo abbattuti. E' la metà di una battaglia non hanno vinto la guerra"

Al termine del match perso contro il Manchester City, l'esterno del Paris Saint-Germain Alessandro Florenzi ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo perso un po' le misure, non è da noi. Siamo 22 giocatori bravi in campo, era una semifinale di Champions e devi stare attento 90 minuti. Il primo gol è stato un po' fortunoso, il secondo il pallone è passato nella barriera. E' il solito discorso che i dettagli fanno la differenza ma non siamo abbattuti. Ripartiamo dal primo tempo e andiamo a Manchester per fare una partita importate. Questa è solo la metà di una battaglia non hanno vinto la guerra".

Rendete meglio in trasferta.

"Per adesso sì. Speriamo di continuare questo trend ma non sarà facile. Ci vorranno undici guerrieri pronti a morire in campo. Sono sicuro che questa squadra ha gli attributi per fare una buona partita a Manchester".

La tua soddisfazione di aver raggiunto la semifinale di Champions.

"E' la soddisfazione che il lavoro paga, che posso stare in questo ambiente. Io do sempre il 100%, cerco di fare il meglio per la mia squadra che ora è il PSG".