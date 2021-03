PSG, Marquinhos: "In passato già due volte ci avevano rimontati, importante per noi passare"

Marquinhos, difensore centrale del PSG, parla ai microfoni di Sky nel post gara della sfida contro il Barcellona, valsa ai parigini il pass per i quarti di Champions: “E’ una grande vittoria, una grande soddisfazione. Loro sono fenomenali, con giocatori di alto livello, oggi hanno avuto più coraggio rispetto alla sfida di andata del Camp Nou. Nel primo tempo siamo stati in difficoltà, non abbiamo pressato bene mentre nella ripresa abbiamo messo le cose a posto ed è andata meglio. L’obiettivo di stasera era questo, già due volte con Manchester e Barcellona ci avevano rimontati, sono contento che abbiamo tenuto e ci siamo qualificati: è molto importante per noi”.