PSG, zero tiri in porta in una notte di Champions: record negativo per Mbappé

Zero tiri in porta in 90 minuti. Questo è lo score straordinario, in negativo, di Kylian Mbappé nella semifinale d'andata di Champions League tra PSG e Manchester City. Il campione del mondo francese, non è riuscito a imporsi, soprattutto nella ripresa e per la prima volta in una partita in cui è sceso in campo da titolare nella sua carriera in Champions, non è riuscito mai nemmeno a calciare verso la porta avversaria.