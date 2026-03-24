Pulisic: "Al Milan sono felice". Scelto l'arbitro di Italia-Irlanda del Nord: le top news delle 13

Christian Pulisic, dal ritiro della nazionale statunitense, parla a Men’s Journal del suo futuro e delle voci su una possibile partenza: "Di solito sono gli altri a scrivermi per chiedermi se le notizie siano vere, e io rispondo che non ne so nulla. Credo ci siano un tempo e un luogo per queste cose, e solitamente non è nel bel mezzo della stagione mentre sono concentrato sul campo. Non parlo con il mio agente di altri club o di trasferimenti in questo momento. Non mi lascio condizionare, non influisce sul mio rendimento. Se ci saranno opzioni se ne parlerà a tempo debito, ma ora non è la mia priorità. Al momento sono felice dove sono".

Makkelie arbitrerà Italia-Irlanda del Nord

Sarò l'olandese Danny Makkelie, 41 anni, l'arbitro della sfida tra Italia e Irlanda del Nord, primo spareggio per andare al Mondiale per gli azzurri di Rino Gattuso: avrà come assistenti arbitrali Hessel Steegstra e Jan de Vries, anche loro olandesi, mentre il VAR sarà Pol van Boekel, l'AVAR Jeroen Manschot. Il quarto uomo è di spicco, lo spagnolo Jesus Gil Manzano. Makkelie è stato anche l'arbitro di Italia-Croazia, 1-1 il finale, terzo match degli Europei di calcio 2024: il gol di Zaccagni mando gli azzurri agli ottavi, dove però l'avventura finì, grazie alla sconfitta contro la Svizzera.

Rudiger obiettivo della Juventus

Il quotidiano Tuttosport torna sull'interesse della Juventus per Antonio Rudiger, con la prima chiamata esplorativa tra l'agente del difensore ex Roma e Comolli già andata in scena. Un'operazione non semplice da tanti punti di vista, con la società bianconera che comunque mantiene le antenne dritte pronta ad affondare il colpo nel momento giusto. Gli ostacoli sono tanti, dicevamo: la concorrenza dell'Arabia Saudita e soprattutto della Premier League. Col Real Madrid che perdendo a zero Rudiger proverebbe a prendere Konate dal Liverpool, ecco che i Reds diventerebbero una squadra interessata. Oltre al Manchester United in caso di addio di Maguire.