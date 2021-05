"Quando le persone parlano troppo...". Calhanoglu posta il gol al Sassuolo: via i sassolini?

vedi letture

La firma sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno tarda ad arrivare e da qualche settimana anche Hakan Calhanoglu è oggetto di critiche da parte dei tifosi rossoneri per il rendimento non proprio esaltante. Il trequartista turco ha però risposto con due reti nelle ultime tre partite; proprio il video del gol rifilato al Sassuolo è stato rispolverato dall'ex Bayer Leverkusen per mandare una frecciatina ai detrattori. Calhanoglu lo ha pubblicato su Instagram, con questo messaggio: "Quando alcune persone parlano troppo". Si riferisce alle tante critiche ricevute nelle ultime settimane?