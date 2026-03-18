Rakow-Fiorentina, i convocati di Vanoli: c'è Gosens. Out Fortini
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Alla vigilia della sfida contro il Rakow in Conference League, valida per il ritorno degli ottavi di finale, il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha diramato la lista dei convocati. Presente Gosens mentre non è in lista Fortini, nonostante abbia preso parte alla rifinitura di questa mattina.
L'elenco completo.
Portieri: Christensen, De Gea, Leonardelli.
Difensori: Balbo, Comuzzo, Dodo, Gosens, Kospo, Kouadio, Parisi, Pongracic, Ranieri.
Centrocampisti: Bonanno, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour.
Attaccanti: Braschi, Gudmundsson, Harrison, Kean, Piccoli.
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