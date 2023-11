Ranieri: "Siamo stati troppo agnellini in alcune situazioni. Gara giocata bene ma usciamo sconfitti"

Nonostante una buona prestazione, il Cagliari è uscito sconfitto dal match contro la Juventus. Queste le parole del tecnico sardo, Claudio Ranieri ai microfoni di DAZN. "C'è l'amarezza per come abbiamo giocato i primi 15 minuti del secondo tempo. Stavamo giocando bene, abbiamo lavorato tutta la settimana per limitare le ripartenze e le situazioni da fermo ma proprio lì ci hanno fatto male. Peccato per aver dato fiducia a loro. Noi siamo stati troppo agnellini in quel momento".

Cosa manca alla sua squadra in queste situazioni?

"Manca un po' di attenzione su questi particolari. Non abbiamo marcato bene, lasciando due metri ad una squadra che sfrutta bene le situazioni da fermo. Nonostante ciò, siamo in fiducia, abbiamo giocato bene ma la realtà è che abbiamo perso. Loro potevano farci male solo sui calci piazzati. Mi dispiace rimproverare i ragazzi ma i dettagli fanno perdere la partita. Sapevamo quello che dovevamo fare ma a volte siamo stati troppo lenti".

L'abbondanza in attacco può essere una risorsa per il futuro?

"Si, molti giocatori stanno entrando in forma e questo mi fa piacere. Stanno lavorando tutti bene"