TMW Napoli, Manna frena su Gila: "Prima le uscite poi valuteremo gli innesti"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, intervenuto a margine della cerimonio d'apertura del calciomercato a Rimini, ha parlato anche del possibile interesse per Mario Gila, senza sbilanciarsi sul mercato in entrata.

"Il Napoli oggi ha due portieri, due terzini destri, cinque difensori centrali, tre terzini sinistri, sei centrocampisti, due esterni destri, due sinistri e quattro attaccanti. In più ci sono Rao, che è un giovane di grande prospettiva, Hasa che rientra dalla Carrarese e altri ragazzi che tornano dai prestiti. Se dovesse uscire qualcuno, allora valuteremo un ingresso. Ma se non esce nessuno, non entrerà nessuno. Siamo tranquilli. Gila è un giocatore forte, lo dico io e lo dicono tutti. Può essere accostato al Napoli come al Milan, all'Atalanta o alla Juventus.

"Noi pensiamo di avere una rosa all'altezza. Se arriverà qualcuno sarà per migliorarla, ma prima dovremo fare le valutazioni insieme al nuovo allenatore. C'è tempo. Nel mio primo anno da direttore abbiamo fatto quattro acquisti nell'ultima settimana di mercato, dopo che l'allenatore aveva valutato la rosa. Non abbiamo fretta: vogliamo dare al mister il tempo di capire se e dove sarà necessario intervenire."