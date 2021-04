Raspadori, problemi dopo la doppietta col Milan. De Zerbi: "Non so se domani giocherà..."

vedi letture

Qual è la situazione infortunati? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo che alla vigilia della sfida contro la Sampdoria valida per la 33esima giornata ha fatto la conta degli infortunati: "Caputo non ci sarà così come Djuricic che è squalificato. Dobbiamo vedere oggi o domani però Raspadori ha avuto un problema e non so se lo riusciamo a recuperare, quindi c'è da stringere un po' i denti, bisogna cercare soluzioni alternative sia tattiche sia negli uomini, a partire dall'inizio ma soprattutto a partita in corso perché nelle ultime due hanno spostato gli equilibri quelli che sono subentrati".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Roberto De Zerbi.