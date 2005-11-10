Ravaglia al Watford, il Bologna pensa a Falcone. Ma il portiere del Lecce piace al Torino

Federico Ravaglia non sarà il nuovo portiere del Torino. L'estremo difensore del Bologna è ormai a un passo dal trasferimento al Watford, in Championship, uscendo così definitivamente dalla lista dei possibili rinforzi per la porta granata. Il classe 1999 aveva manifestato da tempo la volontà di trovare una squadra che gli garantisse continuità e un ruolo da titolare. Nonostante le buone prestazioni offerte nelle ultime due stagioni con il Bologna, il club emiliano ha deciso di puntare su altre soluzioni, aprendo di fatto alla sua cessione.

Come riportato da Sky Sport, l'accordo tra i due club è stato raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo qualora il club inglese conquistasse la promozione in Premier League. Una nuova esperienza all'estero, dunque, per Ravaglia, che raggiungerà la formazione della famiglia Pozzo.

La sua partenza obbliga ora il Bologna a tornare con decisione sul mercato alla ricerca di un nuovo numero uno. Sebbene Lukasz Skorupski sia ancora in rosa, il club rossoblù continua a valutare l'arrivo di un portiere destinato a ricoprire un ruolo di primo piano. Tra i profili più apprezzati resta quello di Wladimiro Falcone. Il portiere del Lecce, infatti, è nuovamente al centro dell'interesse del Bologna, ma anche il Torino continua a monitorare con attenzione la situazione. I granata non hanno mai abbandonato del tutto la pista che porta all'estremo difensore giallorosso, destinato a diventare uno dei nomi più caldi per il mercato delle prossime settimane