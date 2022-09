Ravanelli a Tuttosport: "Juve impaurita, a partire da Vlahovic. Dusan resti sereno"

vedi letture

Come può ritrovare la via maestra la Juventus di Allegri? Questa la ricetta di un grande ex come Fabrizio Ravanelli ai taccuini di Tuttosport: "Si riparte sempre dal lavoro, con umiltà, determinazione e carattere. Quando si indossa la maglia della Juve bisogna prendersi le proprie responsabilità e togliersi da addosso la paura, devi essere un leader, lo dice la storia del club". In questo momento, però, la squadra appare impaurita: "A cominciare da Vlahovic - sottolinea Ravanelli -: l’attaccante deve avere la consapevolezza che la società ha fatto un grande investimento su di lui e che i tifosi sono al suo fianco. Deve scrollarsi ogni paura, lavorare senza ansie, ma con serenità. Nessuno mette in discussione le sue qualità, però deve rimanere tranquillo perché il nervosismo lo porta a non riuscire a esprimere il suo potenziale".