Ravanelli rincara la dose: "Rigore inventato da arbitro e VAR, ad altri non lo avrebbero fischiato"

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, analizza ai microfoni di JTV i motivi della sconfitta dei bianconeri contro il Napoli, soffermandosi sul rigore concesso per fallo di Chiellini su Rrahmani: “Ci sono state diverse occasioni che potevano essere sfruttate meglio. E’ stata una serata nata storta per tutta una serie di circostanze: il rigore, le tante occasioni che non abbiamo concretizzato. In altre circostanze la Juve avrebbe segnato. Ai miei tempi un rigore del genere non lo avrebbero mai dato, ma non lo avrebbero dato a nessuna altra squadra. E’ un rigore scandaloso, Chiellini era avanti a Rrahmani e aprendo le braccia ha colpito il difensore del Napoli. Il pallone non l’avrebbe mai preso, non vedo cosa abbia impedito il movimento di Chiellini, che era avanti e voltato di spalle. Ha aperto le braccia per fare uscire Szczęsny, è un rigore inventato da arbitro e VAR”.