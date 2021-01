Ravanelli su Insigne: "Aveva paura di sbagliare. Gli è mancata la personalità dei numeri uno"

L'ex centravanti bianconero Fabrizio Ravanelli ai microfoni di Juventus Tv ha parlato anche dell'errore di Lorenzo Insigne dagli undici metri: “Non era sicuro, aveva paura di sbagliare. Si vedeva dagli occhi che avrebbe sbagliato perché, secondo me, non sapeva né dove né come tirare, lo si capiva anche dalla sua rincorsa. - conclude Ravanelli - Non ha avuto quella personalità che hanno i numeri uno quando vanno sul dischetto”.