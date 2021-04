Real Madrid-Liverpool 3-1, le pagelle: Vinicius è sbocciato? Alexander-Arnold solo disastri

vedi letture

REAL MADRID-LIVERPOOL 3-1 (26’ Vinicius, 37’ Asensio, 53’ Salah, 65’ Vinicius)

REAL MADRID (a cura di Simone Bernabei)

Courtois 6 - Nel primo tempo non può neanche capire se il pallone è gonfio al punto giusto, visto che non lo tocca mai. Incolpevole sul gol ravvicinato di Salah, quando chiamato in causa (molto raramente) c'è

Vazquez 5,5 - Il terzino adattato gioca la solita partita di applicazione e corsa. Il tutto unito a buona qualità. Peccato che non segua la linea e tenga in gioco Momo Salah in occasione del gol del 2-1

Nacho 6,5 - Oramai è una certezza assoluta della stagione dei Blancos. Rattoppa dove sbagliano i compagni e guida con maestria una difesa priva di quasi tutti i titolari

Militao 7 - Attentissimo. Una sola sbavatura, a inizio gara, che non crea particolari pericoli ai suoi. Poi tante chiusure di spessore e un'attenzione maniacale ai movimenti degli attaccanti Reds

Mendy 6,5 - Nel primo tempo spinge come un forsennato sulla sinistra, facendo sembrare Alexander-Arnold un terzino qualunque. Nella ripresa bada più al sodo e chiude un paio di situazioni spinose

Modric 6,5 - A inizio partita è forse quello maggiormente sotto tono, fra i Blancos. Col passare dei minuti cresce di condizione, acquista sicurezza di giocata e chiude con l'assist per il 3-1 di Vinicius

Casemiro 6,5 - Proviamo ad immaginare i pensieri di Zidane: "Non ci fosse dovrebbero inventarlo". Il brasiliano ha i piedi meno educati, ma tutto il centrocampo delle merengues si regge e si sostiene sul suo acume tattico e la sua capacità di leggere le situazioni. Sia offensive che difensive

Kroos 7 - Ogni cosa che fa è frame di qualità calcistica e intelligenza tattica. Da due suoi lanci arrivano i due gol madridisti, regala lampi di grande calcio sia nello stretto che in ampiezza. E' l'uomo in più di Zidane

Asensio 7 - Si scambia spesso la posizione con Lucas Vazquez e l'alternanza funziona: è bravissimo sul gol, scavalcando Alisson con un lob prima di spedire in gol. Aiuta anche in fase difensiva su Mané e Robertson (dal 70' Valverde 6 - 20 minuti buoni per ritrovare il ritmo gara e riprendere confidenza con il fraseggio stretto del centrocampo di Zizou)

Benzema 7 - Quando non segna fa segnare. La sua presenza è assolutamente vitale per le idee di gioco di Zidane. Svaria su tutta la linea offensiva aprendo spazi per i compagni, lavora palloni come il migliore dei rifinitori, tiene in apprensione tutta la difesa Reds. Altra grande prova di una grande stagione

Vinicius 7,5 - E' l'uomo copertina della serata del Real Madrid. Fin dalle prime battute si nota la sua voglia di incidere e la grande condizione psico-fisica. Sulla velocità palla al piede, poi, non c'erano mai stati troppi dubbi. Grande movimento sul primo gol, bravura e fortuna sul secondo (dall'85' Rodrygo sv)

Zinedine Zidane 7 - Il suo Real Madrid del primo tempo è uno spettacolo. Gioco verticale, fraseggio veloce, equilibrio e solidità difensiva, pressing alto. Un canovaccio che prosegue anche nella ripresa, seppur il Liverpool venga (almeno in parte) fuori. Il risultato lascia l'eliminatoria aperta, ma quella di questa sera è prova di forza sotto tutti i punti di vista

LIVERPOOL (a cura di Andrea Piras)

Alisson 5,5 - Si deve chinare in due occasioni a raccogliere il pallone in fondo al sacco senza grandi colpe. Ha qualche responsabilità di più sul terzo gol realizzato da Vinicius anche se era coperto.

Alexander-Arnold 4,5 - Prosegue il suo momento difficile. Un primo tempo da film horror. Non stringe sul lancio di Kroos che permette a Vinicius di segnare l’1-0. Semplicemente privo di senso il retropassaggio che spiana la strada per il 2-0 di Asensio. Nella ripresa compie una bella chiusura su Asensio ma soffre troppo le scorribande di Mendy.

Philips 5 - Quando c’è da contrastare non si tira indietro ma alla lunga soffre l’inesperienza. Vinicius si infila con troppa facilità fra lui e Alexander-Arnold in occasione del gol del vantaggio blanco. In ritardo sul 3-1 di Vinicius.

Kabak 5 - Non inizia malissimo facendo valere la sua qualità al centro della difesa ma poi affonda come tutta la retroguardia di Jurgen Klopp. Rischia di regalare a Asensio il gol del 3-0 con un tocco impreciso (Dall’82’ Firmino sv)

Robertson 5,5 - Anche lui commette diverse imprecisioni in fase di alleggerimento e di impostazione dell’azione. Nella seconda frazione di gara è più propositivo accompagnando spesso la manovra.

Keita 5 - Aiuta in qualche occasione Alexander-Arnold in palese difficoltà su Mendy ma poi nella fase offensiva non riesce a pungere come dovrebbe (Dal 43’ Thiago Alcantara 5,5 - Si presenta con un’apertura sbagliata che rischia di mandare in porta il Real, fa vedere buone giocate ma anche diversi errori).

Fabinho 5,5 - Elegante quando gestisce il pallone a centrocampo, prova a giocare sempre il pallone a terra anche se scarica troppo all’indietro. Perde Modric che serve indisturbato Vinicius per il 3-1 dei Blancos.

Wijnaldum 6 - Da un giocatore della sua qualità ci si aspetta sempre quel qualcosa in più nella fase offensiva. Nel primo tempo non si vede, nel secondo tempo aiuta di più la squadra.

Salah 6,5 - Prova a farsi vedere su entrambi fronti d’attacco. L’attaccante egiziano è volenteroso e riesce a riaprire il match con un inserimento per vie centrali sul filo del fuorigioco.

Diogo Jota 5,5 - Dopo un primo tempo dove non si vede praticamente mai, apre la seconda frazione di gara con una percussione che permette a Salah di riaprire il match ma è troppo poco (Dall’83’ Shqiri sv).

Mané 5 - Assente ingiustificato del match di Valdebebas. Si vede soltanto nel finale di primo tempo quando viene ammonito dal direttore di gara per proteste. Per il resto finisce sempre per sbattere contro il muro difensivo del Real.