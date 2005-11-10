Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Rebus Romagnoli per la Lazio: aspetta la risposta dell'Al-Sadd, la situazione

Rebus Romagnoli per la Lazio: aspetta la risposta dell'Al-Sadd, la situazione TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 13:50Serie A
Il centrale vive una situazione di attesa, quando manca meno di un anno alla scadenza del suo contratto con il club biancoceleste.

Non si risolve ancora il rebus Romagnoli in casa della Lazio. Un po' come successo nella finestra di calciomercato dello scorso inverno, anche nel corso di quest'estate è stato ad un passo dall'addio ai biancocelesti per unirsi all'Al-Sadd, in Qatar. Al momento però il centrale non si è mosso dalla Capitale.

Attesa del Qatar

Dopo la mancata cessione ai qatarioti infatti il centrale italiano si è rimesso a disposizione della squadra alla quale è ancora legato contrattualmente ed al nuovo tecnico Gennaro Gattuso. Secondo Il Messaggero oggi in edicola il difensore sta ancora aspettando l'Al-Sadd, ma non lo farà per molto. Romagnoli infatti intende aspettare la risposta del club del Qatar alla controproposta della società biancoceleste fino a domenica. Il rischio è quello che possa rimanere nonostante un contratto a scadenza fra un anno. A meno che non si apra la pista che porta all'Atalanta di Sarri.

Le parole di Gattuso su Romagnoli

Negli scorsi giorni Gennaro Gattuso ha parlato così di lui dopo l'amichevole vinta contro l'Ascoli: "È stato un mio giocatore già al Milan, sono stato quello che gli ha rinnovato il contratto, è venuto e si sta comportando da persona per bene e questo è già un qualcosa di importante. Dopo vedremo cosa succederà", ha dichiarato Gattuso dopo l'ultima amichevole contro l'Ascoli.

Tutte le partite di Serie A della tua squadra. Attiva l’Offerta di TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Lazio, l'uscita di Romagnoli ancora non si sblocca: ultimatum all'Al Sadd in settimana... Lazio, l'uscita di Romagnoli ancora non si sblocca: ultimatum all'Al Sadd in settimana
Lazio, Romagnoli resta in uscita: l'Al Sadd ci riprova. Sullo sfondo rimane anche... Lazio, Romagnoli resta in uscita: l'Al Sadd ci riprova. Sullo sfondo rimane anche Sarri
Lazio, c'è l'ipotesi risoluzione consensuale con Romagnoli. Il club risparmierebbe... Lazio, c'è l'ipotesi risoluzione consensuale con Romagnoli. Il club risparmierebbe 7 milioni
Altre notizie Serie A
Napoli, Spinazzola controcorrente su Allegri: "Ci chiede di giocare con coraggio"... Napoli, Spinazzola controcorrente su Allegri: "Ci chiede di giocare con coraggio"
Inter, rientrato Manuel Akanji: primo allenamento alla Pinetina dopo i Mondiali Inter, rientrato Manuel Akanji: primo allenamento alla Pinetina dopo i Mondiali
Juventus, Locatelli: "Kolo Muani alza il livello. L'Europe League è un obiettivo"... Juventus, Locatelli: "Kolo Muani alza il livello. L'Europe League è un obiettivo"
Ore calde per il futuro di Mastantuono: la Fiorentina cerca la quadra, il punto sull'operazione... TMWOre calde per il futuro di Mastantuono: la Fiorentina cerca la quadra, il punto sull'operazione
Pessimismo per Read: se salta la Roma è pronta a chiudere per Molina Pessimismo per Read: se salta la Roma è pronta a chiudere per Molina
Fiorentina, Commisso tende la mano ad Antognoni: "Ritireremo la 10 per questa stagione"... Fiorentina, Commisso tende la mano ad Antognoni: "Ritireremo la 10 per questa stagione"
Napoli, Spinazzola e la fascia sinistra: "Alisson imprevedibile, McTominay ha tutto"... Napoli, Spinazzola e la fascia sinistra: "Alisson imprevedibile, McTominay ha tutto"
Accostato all'Inter, Kovacic: "Il City ha detto che conta su di me". E Maresca conferma... Accostato all'Inter, Kovacic: "Il City ha detto che conta su di me". E Maresca conferma
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Nico Paz, Kaiki, Milla, Cuenca, Chalobah, Yan Couto e il... centravanti. Il Como può diventare il Manchester City della Serie A e Fabregas il suo Guardiola?
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Spalletti: "Alajbegovic pallino del direttore. Kolo Muani ragazzo eccezionale"
Immagine top news n.1 Funerali Baresi, l'uscita del feretro dalla basilica accompagnato dai suoi compagni tra i cori dei tifosi
Immagine top news n.2 L'ultimo saluto a Franco Baresi: da Cardinale a Maldini e Marotta, il mondo del calcio al funerale
Immagine top news n.3 Roma, senti Malen: "Ho visto le immagini al Circo Massimo del 2001. Ripeterlo sarebbe un sogno"
Immagine top news n.4 Milan, Amorim: "Leao è fortunato ad essere in un gruppo come questo: dovrebbe essere felice"
Immagine top news n.5 Fiorentina, c'è l'apertura di Mastantuono al trasferimento: cosa manca per la fumata bianca
Immagine top news n.6 Inter, Chivu in vista del derby: "Voglio vedere una crescita, vincere domani non conta nulla"
Immagine top news n.7 Grande entusiasmo a Hong Kong per la Juve: Spalletti ritrova tanti giocatori
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Da Salah a Leao, da Sarr a Vlahovic: la Turchia è al centro del mercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La nuova vita del Sassuolo dopo Carnevali. La strategia è già chiara e decisa
Immagine news podcast n.2 Una Fiorentina scatenata nelle entrate cambia il futuro di Nicolò Fagioli?
Immagine news podcast n.3 Da Allegri e Fabregas può arrivare l'assist per due talenti necessari per Mancini
Immagine news podcast n.4 Perché il mercato dell'Inter non si può fermare al colpo Stones
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter, Recalcati: "Era folle dare via Stankovic. Romero c'è, in uscita..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, Marolda: "Allegri deve ripartire dalla difesa e dall'attacco"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Garbo: "Molto dipenderà dalla voglia di riscatto di Allegri"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Spinazzola controcorrente su Allegri: "Ci chiede di giocare con coraggio"
Immagine news Serie A n.2 Inter, rientrato Manuel Akanji: primo allenamento alla Pinetina dopo i Mondiali
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Locatelli: "Kolo Muani alza il livello. L'Europe League è un obiettivo"
Immagine news Serie A n.4 Ore calde per il futuro di Mastantuono: la Fiorentina cerca la quadra, il punto sull'operazione
Immagine news Serie A n.5 Pessimismo per Read: se salta la Roma è pronta a chiudere per Molina
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Commisso tende la mano ad Antognoni: "Ritireremo la 10 per questa stagione"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, lo Spezia bussa alla porta: fatta per Cancellieri e si tratta per Insigne
Immagine news Serie B n.2 Arezzo, Cutolo: "Conto di riavere presto Iaccarino. E con lui Leone e Di Bitonto dal Sassuolo"
Immagine news Serie B n.3 Il Cesena ha deciso: Shpendi non si muoverà. E ora si lavora al prolungamento
Immagine news Serie B n.4 Zuelli: "A Padova anche per Calabro. Cercherò di trasmettere le sue idee ai compagni"
Immagine news Serie B n.5 Foti sulla Sampdoria: "Rifarei sempre quella scelta. Ora riparto dal mio Acireale"
Immagine news Serie B n.6 Ogni promessa è debito! Ascoli, la B "costa" una notevole pedalata a Tomei e Patti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Colpaccio del Livorno per l'attacco: tesserato l'esperto fantasista Aramu
Immagine news Serie C n.2 Pucino: "Sono ancora a Bari. Il giorno dopo Bolzano, invece, tanti miei compagni sono andati via"
Immagine news Serie C n.3 Perugia, è subito contestazione: "Tedesco uno di noi, decisione senza rispetto"
Immagine news Serie C n.4 Ospitaletto-Gobbi, avanti insieme. L'attaccante ha prolungato fino al 2028
Immagine news Serie C n.5 Cambio orario di 4 gare del 1° turno di Coppa Italia Serie C: tra queste Crotone-Cosenza
Immagine news Serie C n.6 Bari, rischia di nascere il 'caso Sibilli'? Botta e risposta tra il club e l'agente del calciatore
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Chelsea-Juventus, si alza il livello della preparazione dei bianconeri
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Inter, il Derby della Madonnina sbarca in Australia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Newport-Roma, giallorossi a caccia di riscatto in Galles
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Fiorentina Femminile punta su Cerrato. L'attaccante spagnola firma fino al 2030
Immagine news Calcio femminile n.2 Juve, Rosucci: "Inizia una nuova stagione e un nuovo ciclo. C'è grande entusiasmo"
Immagine news Calcio femminile n.3 Guerrero: "Un onore esordire sulla panchina della Juve. Mini torneo molto stimolante"
Immagine news Calcio femminile n.4 Domani la Juve sfida la Torreense in Women's Champions League: dove vedere la gara
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, preliminare di Champions senza Sylla: lesione di basso grado alla coscia
Immagine news Calcio femminile n.6 Inizia la Women's Champions League: domani la Juventus sfida la Torreense
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Uomo vero, allenatore che ha segnato un'epoca: la storia di Osvaldo Bagnoli Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi ha fatto brutta figura? Tutti noi ma per colpa solo loro…
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 4 agosto 2025, Luka Modric è un nuovo giocatore del Milan: "Porto esperienza"
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, la scheda su Kerim Alajbegovic alla Juventus
Newsticker
01/08 Fifa, Infantino ha chiesto l’aiuto di Trump per restare al suo posto
01/08 Euro2032, 16 stadi candidati: tre a Roma e due a Napoli
01/08 Euro2032, stop alle candidature: ora la palla passa alla Figc
31/07 Euro2032, scaduto il termine per candidare gli stadi
31/07 Addio a Franco Baresi, l’ultimo grande libero e leggenda del Milan