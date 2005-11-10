Rebus Romagnoli per la Lazio: aspetta la risposta dell'Al-Sadd, la situazione

Il centrale vive una situazione di attesa, quando manca meno di un anno alla scadenza del suo contratto con il club biancoceleste.

Non si risolve ancora il rebus Romagnoli in casa della Lazio. Un po' come successo nella finestra di calciomercato dello scorso inverno, anche nel corso di quest'estate è stato ad un passo dall'addio ai biancocelesti per unirsi all'Al-Sadd, in Qatar. Al momento però il centrale non si è mosso dalla Capitale.

Attesa del Qatar

Dopo la mancata cessione ai qatarioti infatti il centrale italiano si è rimesso a disposizione della squadra alla quale è ancora legato contrattualmente ed al nuovo tecnico Gennaro Gattuso. Secondo Il Messaggero oggi in edicola il difensore sta ancora aspettando l'Al-Sadd, ma non lo farà per molto. Romagnoli infatti intende aspettare la risposta del club del Qatar alla controproposta della società biancoceleste fino a domenica. Il rischio è quello che possa rimanere nonostante un contratto a scadenza fra un anno. A meno che non si apra la pista che porta all'Atalanta di Sarri.

Le parole di Gattuso su Romagnoli

Negli scorsi giorni Gennaro Gattuso ha parlato così di lui dopo l'amichevole vinta contro l'Ascoli: "È stato un mio giocatore già al Milan, sono stato quello che gli ha rinnovato il contratto, è venuto e si sta comportando da persona per bene e questo è già un qualcosa di importante. Dopo vedremo cosa succederà", ha dichiarato Gattuso dopo l'ultima amichevole contro l'Ascoli.