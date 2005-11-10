Lazio, Romagnoli resta in uscita: l'Al Sadd ci riprova. Sullo sfondo rimane anche Sarri

Il futuro di Alessio Romagnoli continua a essere uno dei temi più delicati in casa Lazio. Nonostante l'emergenza nel reparto arretrato, con diversi problemi tra i centrali a disposizione, il difensore non è considerato incedibile e la sua permanenza in biancoceleste appare tutt'altro che scontata. La pista più concreta resta quella che porta in Qatar.

L'Al-Sadd torna alla carica per Romagnoli

Nelle ultime ore, come riferito dal Corriere dello Sport, l'Al-Sadd ha riaperto i contatti con la Lazio, presentando una nuova proposta per il centrale dopo che la trattativa aveva subito un rallentamento. Il club biancoceleste non ha accettato l'offerta iniziale, ma ha risposto con una controproposta e ora attende una replica da parte della società qatariota. Romagnoli continua a sperare che l'operazione possa andare in porto e, almeno per il momento, resta orientato verso un trasferimento in Qatar.

L'Atalanta osserva l'evoluzione della situazione

Qualora la trattativa con l'Al-Sadd dovesse definitivamente naufragare, il difensore potrebbe iniziare a valutare alternative. L'intenzione del giocatore è quella di proseguire la carriera all'estero, ma non si escludono altre opportunità. Tra i club che seguono con attenzione gli sviluppi della vicenda c'è anche l'Atalanta, che potrebbe farsi avanti nelle prossime settimane. Un'ipotesi da monitorare, considerando la stima che Maurizio Sarri ha sempre avuto nei confronti di Romagnoli.