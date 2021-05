Renard: "Milan non ti pentirai di Maignan. Nulla da invidiare a Donnarumma, è fortissimo"

Hervé Renard, oggi commissario tecnico dell’Arabia Saudita, illustra le qualità di Mike Maignan in una intervista concessa a Tuttosport: "Sono molto orgoglioso del suo percorso e di quello che sta facendo. Oggi Maignan è uno dei migliori portieri del mondo – specifica in esclusiva a Tuttosport il navigato allenatore -. Forse in Italia potreste pensare che io stia esagerando, ma le assicuro che non è così. Parlaimo di un portiere fantastico, che possiede ampi margini di miglioramento. E che sicuramente proverà, giorno dopo giorno, ancora a progredire. Zero dubbi, è un grande acquisto per la società rossonera. I tifosi non si devono preoccupare, Mike non ha nulla da invidiare a Donnarumma. Viene a Milano per essere titolare, ora non è più tempo di fare da secondo".