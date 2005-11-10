Retroscena Frattesi: in estate ci aveva provato la Juventus, ma lui ha scelto la Lazio

Tra le tante storie dentro Juventus-Lazio ce n'è una che riguarda direttamente Davide Frattesi. Il centrocampista biancoceleste si troverà infatti di fronte a quella che, soltanto pochi mesi fa, avrebbe potuto diventare la sua nuova squadra. In estate la Juventus aveva provato a portarlo a Torino, ma l'ex Inter ha scelto una strada differente: tornare alla Lazio, assumendosi nuove responsabilità e seguendo il legame con il club nel quale era cresciuto.

La Juventus ci aveva provato in estate

Frattesi ha così preferito il ritorno a casa alla possibilità di vestire la maglia bianconera e adesso si prepara ad affrontare la Juventus in uno scontro importante per le zone alte della classifica. Una partita inevitabilmente particolare per il centrocampista, diventato uno degli uomini di riferimento della formazione biancoceleste dopo la scelta compiuta durante il mercato estivo.

Frattesi ha già colpito la Juventus

Quello bianconero, peraltro, è un avversario contro il quale Frattesi conserva un ricordo speciale. Come ricorda Il Messaggero, nell'ottobre del 2021, quando indossava la maglia del Sassuolo, realizzò il primo gol della vittoria per 2-1 ottenuta a Torino. Una rete che lo stesso centrocampista ha successivamente indicato come una delle più emozionanti della sua vita. Adesso proverà a lasciare nuovamente il segno, questa volta con la maglia della Lazio.