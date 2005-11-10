Dodici giornate, dieci vittorie e due pareggi per una Lazio che non vuole mollare quel primato in classifica. La banda Gattuso si gode un'altra settimana in vetta e lo fa grazie al 3-0 di ieri contro il Lecce. A emergere sono ancora i numeri, sempre più da record di una squadra che sta sorprendendo tutti. Frattesi prima e Gattuso poi hanno ben chiaro il target: "mancano otto punti per la prima festa" ha detto il tecnico calabrese in conferenza stampa. Non si deve guardare oltre, "la classifica va vista alle ultime 8-9 giornate" anche se i numeri parlano. Se da qui al termine del campionato la Lazio viaggiasse con una media da salvezza di un punto a partita chiuderebbe a quota 60, comunque in zona Europa. Con un punto e mezzo, media da metà classifica, arriverebbe a 74 che significa quasi sempre Champions League.

Lazio, la forza dei singoli: da Frattesi a Noslin, record nel mirino

Oltre ai numeri della classifica ci sono quelli, straordinari, dei singoli. A iniziare da Tijjani Noslin, forse la più grande rivelazione. Partito come ultima ruota del carro in attacco, ora diventato imprescindibile per Gattuso. "Può fare anche il difensore centrale per la sua condizione fisica" aveva detto nella conferenza di presentazione venerdì. L'olandese ha fatto un paio di recuperi nella sua area di rigore, ma soprattutto ha firmato la seconda doppietta stagionale superando il record di gol in una singola stagione di Serie A già alla dodicesima giornata. Sei reti Noslin le aveva realizzate solamente nella stagione 2019/20, ma nella quarta serie olandese con la maglia dell'Hercules Utrecht. C'è poi Davide Frattesi, che col cucchiaio di ieri ha segnato il quinto gol arrivando a -2 dal suo massimo in carriera in Serie A. Numeri da record e non è ancora finito il mese di novembre. La Lazio vola e sogna in grande.