Davide Frattesi, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita di Torino: "Ho appena postato la foto del cane della vittoria. Non era pensabile arrivare a meno cinque dalla soglia dei quaranta punti a novembre. La partita con il Mantova aveva scoraggiato tutti; la forza del gruppo è stata quella di ricompattarci".

Hai alzato l'asticella dello spogliatoio.

"Il fatto della mentalità è frutto di quello che mi porto dietro. Ho incontrato persone che sanno come si vince e mi hanno insegnato la disciplina della vittoria. Stimavo proprio la cultura del lavoro più che le qualità tecniche di queste persone".

Come fate a rimanere sempre così aggressivi anche nel finale?

"Perchè non siamo capace di abbassarci. Non abbiamo la struttura: se vedete le occasioni subite nel finale vengono da due spizzate. Anche in allenamento. Nel torneino quando ci abbassiamo prendiamo gol: è più bello giocare così, non è nello stile del mister. Dovremo continuare anche prendendo gol".

Il meno cinque si può cancellare dal derby?

"Potete immaginare qui per il derby. Dobbiamo vincere la prossima, da quella non si scappa".