20.28 - Il centrocampista della Lazio, Davide Frattesi, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Torino, valida per la tredicesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com

E' stata una vittoria diverse: percepite i miglioramenti?

"C'è più consapevolezza rispetto all'inizio, è uno step importante. Passi da dire che forse vinco o forse perdo all'obiettivo di vincerle tutte, abbiamo fatto un bello switch mentale"

Qual è stata la difficoltà nel giocare senza Taylor? E poi ha avuto una bella esultanza...

"E' un giocatore fortissimo, ha dato una grande mano. Ma chi ha giocato oggi, come Dele-Bashiru e Pedraza, hanno fatto una grande gara. Senza di lui c'è meno costruzione e più corsa, l'importante è poter fare a meno dei giocatori importanti. Nel finale l'ho spazzata via, così ho esultato"

Con questi punti a questa giornata, quattro squadre su cinque hanno vinto lo scudetto...

"(ride, ndr). Credo fossero tutte squadre che a inizio stagione ambivano al titolo, noi dobbiamo fare più punti possibili e poi vedere. Non possiamo fare calcoli"

Cosa significa il cane con il countdown?

"E' un cane salvezza. L'obiettivo è salvarsi, io faccio il countdown"

Ore 20.31 - Termina la conferenza stampa di Frattesi