Ribery e il futuro, Dragowski "lega" il francese al lettino: "Adesso non scappa da Firenze"

vedi letture

Il futuro di Franck Ribery alla Fiorentina non è ancora stato deciso. Il contratto del francese è in scadenza al termine della stagione, con l'ex Bayern che nei prossimi giorni si incontrerà con la proprietà viola per discutere della possibile permanenza. Intanto, il suo compagno Bartlomiej Dragowski le sta provando tutte per trattenerlo ancora a Firenze, come dimostra una scherzosa storia su Instragram in cui il portiere ha legato il francese al lettino dei massaggi col commento "Adesso non scappa da Firenze".