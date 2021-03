Rinvio Inter-Sassuolo, D'Aversa: "Non entro nel merito, ci deve essere uniformità delle scelte"

Roberto D'Aversa, parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa, non può fare a meno di commentare la notizia circa il rinvio di Inter-Sassuolo di questa mattina: "Non voglio entrare in queste situazioni. Ad Udine il Parma è andato con 7/8 positivi. Non è responsabilità dei club ma ci deve essere uniformità nelle scelte".