Riprendersi l'Inter o retrocedere nelle gerarchie? Sensi inizia la stagione decisiva in nerazzurro

Nella vittoria convincente dell'Inter contro la Pergolettese sono tante le note liete portate a casa da Simone Inzaghi. Tra queste non si può assolutamente sottovalutare il ritorno in campo nel secondo tempo di Stefano Sensi. Il centrocampista, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, saltato l’Europeo e fresco di matrimonio, in questa stagione si troverà davanti al grande bivio: riprendersi l’Inter da un lato oppure rischiare di retrocedere nelle gerarchie. La palla passa al campo.