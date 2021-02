Rivincita contro le tedesche? Immobile: "No, voglio solo il bene della Lazio e dei tifosi"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Bayern Monaco, l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, ha parlato anche di un'eventuale rivincita contro le squadre tedesche dopo la non felice esperienza al Borussia Dortmund: "No no, voglio solo fare il bene della Lazio e della mia gente. Sono emozionato per la partita ma al tempo stesso sono triste perché i tifosi non ci saranno: so quanto avrebbero voluto assistere domani alla gara contro il Bayern".