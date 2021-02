live Lazio, Immobile: "Il Bayern è un premio. Nessuno ci ha mai regalato nulla"

Per presentare la gara di Champions contro il Bayern, oltre al tecnico della Lazio Inzaghi, nella conferenza della vigilia ci sarà anche Ciro Immobile. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 15.08 - Inizia la conferenza:

Quando te la consegneranno la scarpa d'oro?

"Non lo so, sto aspettando, è stata sudata. Non finirò mai di ringraziare il mister, lo staff e i compagni. È stata una cavalcata incredibile, rimarrà nella storia anche per le tante difficoltà".

Che consiglio darai ad Acerbi per fermare Lewandowski?

"Nessuno consiglio, il Leone è uno dei difensori più forti in questo momento. L'ha già fermato con la Nazionale contro la Polonia".

Come la state vivendo nello spogliatoio?

"Io come i compagni non sentiamo più la stanchezza per il campionato. Parlando con gli altri non vediamo l'ora di giocarla, siamo stati bravi a non farci condizionare dalle emozioni sabato contro la Sampdoria, l'abbiamo portata a casa. Come ha detto il mister da ieri siamo concentrati al 100% sul Bayern, questa gara è un premio, abbiamo sudato per arrivare fino a qui, nessuno ce l'ha regalata. Abbiamo passato un girone complicato, spesso in emergenza: siamo partiti con 12 giocatori della prima squadra per Bruges, gli altri erano tutti Primavera. Potevamo anche chiudere primi nel gruppo, siamo orgogliosi del cammino e di affrontare il Bayern".

Domani affronterai Lewandowski: quanto orgoglio c'è in te nell'averlo battuto nella scarpa d'oro?

"Ho enorme rispetto di campioni come lui e Ronaldo. Avere il mio nome lì vicino e superarli entrambi l'anno scorso è stato un orgoglio pazzesco, mi sento ripagato dei tanti sacrifici che ho fatto nella mia carriera".

Vorresti ancora dimostrare qualcosa ai tedeschi, che ti hanno criticato troppo al Dortmund?

"No no, voglio solo fare il bene della Lazio e della mia gente. Sono emozionato per la partita ma al tempo stesso sono triste perché i tifosi non ci saranno: so quanto avrebbero voluto assistere domani alla gara contro il Bayern".

Ore 15.13 - Finisce la conferenza stampa.