La Juve prova a inserirsi tra Napoli e De Bruyne: call col belga per capire se ci sono margini

Kevin De Bruyne è sempre più vicino al Napoli. Dopo l’addio emozionante al Manchester City e in attesa di compiere 34 anni a giugno, il fuoriclasse belga ha già trovato casa nel capoluogo campano, con vista sul Golfo e pensata per la sua numerosa famiglia. Manca però ancora l’accordo economico definitivo tra le parti: il Napoli ha presentato la sua proposta, corretta in alcuni punti da KDB, e il contratto - biennale con bonus alla firma e opzione - è già stato visionato dai suoi legali.

Il club azzurro parte in vantaggio, anche grazie al lavoro anticipato del ds Manna e alla connessione personale con De Bruyne, già legato al territorio dove si è sposato con Michele. Tuttavia, la concorrenza è forte: il è Liverpool in pressing, con Salah che lo ha pubblicamente invitato ad Anfield; poi Chelsea, Olympique Marsiglia, Chicago in MLS e qualche giorno fa è spuntata pure la Juventus: call con lo stesso De Bruyne per capire cosa fare, se esistono ancora margini.

Nel frattempo, il Napoli segue anche Jonathan David, attaccante canadese svincolato dal Lille. I suoi agenti sono stati in città di recente, ma anche qui restano da limare aspetti economici. Dopo Cagliari-Napoli, il futuro della rosa partenopea entrerà nel vivo.