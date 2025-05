Ufficiale Pro Vercelli, è terminata l'esperienza del ds Musumeci. Ecco la nota del club

Dopo il passaggio di proprietà avvenuto una settimana fa con l’acquisto da parte del Bridge Football Group – già proprietario di Den Bosch nei Paesi Bassi e Shaaxi Union in Cina – del 100% del pacchetto azionario della Pro Vercelli, in casa piemontese si inizia a progettare un futuro che sarà ancora in Serie C dopo la vittoria nei play out contro la Pro Patria.

Le Bianche Casacche hanno annunciato oggi l’addio del direttore sportivo Francesco Musumeci che era in carica dall’estate 2024, senza tuttavia comunicare il nome del successore che sarà scelto nei prossimi giorni. Questa la nota del club:

"La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica la conclusione del rapporto professionale con il Direttore Sportivo Francesco Musumeci.

Per Musumeci si chiude così la sua seconda esperienza all’interno del club: dopo aver ricoperto il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile fino al 2022, era tornato a Vercelli nel 2024 assumendo l’incarico di Direttore Sportivo per la stagione 2024/25. Durante il suo percorso, Musumeci ha dato un contributo importante alla valorizzazione dei giovani talenti cresciuti nel nostro settore giovanile.

La società desidera ringraziare sentitamente Francesco per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo percorso con i colori bianchi, e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera".