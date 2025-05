Ufficiale Arezzo, arriva il rinnovo di Tavernelli: l'attaccante ha firmato un triennale

vedi letture

Dopo un’ottima stagione in cui ha messo a segno sette reti, e otto assist, in 39 presenze per l’attaccante Camillo Tavernelli arriva il meritato rinnovo di contratto con l’Arezzo. Il calciatore, che aveva ancora un anno di legame con i toscani, ha infatti firmato un triennale con la società amaranto come si legge nella nota ufficiale pubblicata sui canali degli aretini:

"La S.S. Arezzo comunica con grande soddisfazione di aver prolungato il contratto di Camillo Tavernelli fino al 2028. Arrivato in amaranto nell’agosto del 2024 con un accordo inizialmente valido fino al 2026, Tavernelli ha dimostrato fin da subito grande professionalità e impegno. Il nuovo accordo estende il legame con il club per altre due stagioni, a conferma della volontà reciproca di proseguire un percorso fatto di impegno, crescita e appartenenza".

Tavernelli (25) nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Cittadella, Gubbio, Casertana, Novara, Triestina e Sansepolcro. Per un totale di 48 presenze in Serie B, 152 in Serie C e 13 in Serie D.