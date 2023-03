Roma, Abraham potrebbe partire ma la valutazione monstre può essere un limite

Visto il rendimento distante da quello della passata stagione, la Roma sta pensando di sacrificare sull'altare del financial fair play il cartellino di Tammy Abraham a fine stagione. Le sirene dalla Premier League suonano spesso e volentieri e diversi club sarebbero pronti a presentare un'offerta ufficiale. I giallorossi fino a questo momento hanno pagato 5 milioni, ai quali dovranno essere aggiunti 35 milioni entro il 2025. Il club dei Friedkin valuta la punta inglese non meno di 75 milioni, una valutazione monstre che ricorda quella di Zaniolo. Molto dipenderà comunque dal rendimento dell'attaccante, perché se dovesse continuare il trend di questa prima parte di stagione, potrebbe anche essere valutato al ribasso, ovvero non più di 60. A riportarlo è l'edizione romana de La Repubblica.