Roma, Abraham resta a Trigoria. La lombalgia gli farà saltare gli impegni con l'Inghilterra

vedi letture

Tammy Abraham non risponderà alla chiamata della Nazionale inglese: il numero 9 giallorosso convive da qualche giornata con una fastidiosa lombalgia e, in accordo con lo staff della Roma e della propria nazionale, ha deciso di restare nella capitale per curare il fastidio. Abraham, dunque, non prenderà parte alle amichevoli contro Svizzera e Costa d’Avorio, al suo posto è stato convocato l'attaccante dell'Aston Villa Ollie Watkins. Attraverso un tweet, la nazionale inglese ha augurato "un rapido recupero" al bomber giallorosso.