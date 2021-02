Roma addio a Tor Di Valle, Pallotta: "Pochi stronzi hanno rovinato un grande progetto"

Pochi minuti dopo la pubblicazione da parte della Roma della relazione finanziaria semestrale del club capitolino, all’interno della quale si apprende della rinuncia al progetto del nuovo stadio a Tor Di Valle, James Pallotta, ex numero uno della società giallorossa ha twittato il proprio pensiero: "Mi sento malissimo per la città di Roma e per la Roma. Pochi stronzi (sapete chi sono) hanno rovinato un grande progetto per tutti. Triste".

I feel terrible for the city of Rome and Roma. A few jackasses (you know who you are) ruined a great project for all. Sad

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) February 26, 2021