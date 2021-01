Roma, anche De Rossi si schiera con Gombar: "Un incidente di percorso non cambia le cose"

Anche Daniele De Rossi “scende in campo” a favore di Gianluca Gombar, team manager della Roma allontanato dopo il pasticcio delle sei sostituzione in Coppa Italia. Come già fatto oggi dalla squadra in un confronto con il tecnico, anche l’ex capitano prende posizione, in questo pubblicamente e su Twitter: “Mi ricorderò sempre di chi ho incontrato nella mia vita pensando a ciò che mi ha trasmesso come uomo. Gianluca Gombar, un errore professionale è un incidente di percorso che non cambia quello che tutti noi che ti conosciamo pensiamo di te. Sempre a testa alta Gianluchino, persona perbene, educata e dal cuore buono”.