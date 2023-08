Roma, ansia Dybala: problema all'adduttore, ma filtra cauto ottimismo

Filtra cauto ottimismo per le condizioni fisiche di Paulo Dybala, secondo quanto riporta Dazn presente all'Olimpico e a pochi passi dalla panchina dei giallorossi. Secondo l'emittente, Dybala ha chiesto il cambio per il solito problema all'adduttore destro che lo tormenta da ormai diverso tempo, ma l'uscita dal campo sarebbe arrivata più che altro per precauzione. Per questo, si spera che l'argentino possa essere a disposizione per la partita di venerdì contro il Milan, ma nei prossimi giorni sarà valutato con più attenzione.