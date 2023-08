Roma, Azmoun emozionato: "Quando ho saputo dell'interesse non ci ho dormito la notte"

Prime parole da giocatore della Roma per Sardar Azmoun, neo attaccante dei giallorossi. Questo il suo pensiero ai canali ufficiali del club: "Sono molto contento, arrivo in uno dei più grandi club del mondo. Non ci sono parole per descrivere le emozioni, sono davvero felicissimo. Sono consapevole di essere in uno dei più grandi club d'Europa, quando l'ho saputo non ci ho dormito la notte e non vedevo l'ora di arrivare".

Com'è stato affrontare la Roma in passato?

"La Roma ha giocatori molto forti, fra i migliori al mondo in ogni ruolo. Ha giocato in maniera aggressiva come piace a me, è un bene per il mio modo di giocare".

Adesso lavorerà con Mourinho...

"E' il miglior allenatore al mondo e non vedo l'ora di lavorare con lui, imparerò sicuramente tantissime cose. Darò sempre tutto per la squadra".

Cosa si aspetta a livello di obiettivi?

"Voglio vincere qualche trofeo, il mio obiettivo ed il mio sogno è farlo con la Roma perché ha fra i migliori tifosi del mondo e un grande staff. A livello personale voglio solo vincere con la Roma".

Le impressioni sull'Olimpico?

"Una tifoseria molto appassionata, non avevo mai visto una cosa del genere i carriera. Non vedo l'ora di giocare davanti ai nostri tifosi, darò sempre tutto sul campo".