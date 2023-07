Roma, centimetri e fisico in difesa. Ma a Mou manca ancora l’attaccante

vedi letture

Se il campionato cominciasse oggi la coppia titolare sarebbe quella composta da Belotti e Dybala. Non alla prima di campionato, vista la squalifica dell’argentino, ma nell’undici tipo l’assetto stile Palermo sarebbe quello prescelto. Tutto questo in attesa che il mercato regali almeno un calciatore tra Scamacca e Morata (più facile l’azzurro dello spagnolo). Per questo Mourinho in queste prime settimane di preparazione, intanto, sta puntando a confermare il bunker che nei suoi primi due anni nella Capitale è stato il vero punto di forza. E se per Ibanez si aspetta solo l’offerta giusta per farlo partire, oggi i tre centrali titolari sarebbero Mancini, Smalling e Llorente, con N’Dicka di poco dietro.

Giusto il tempo di farlo ambientare perché poi diventerebbe lui il titolare al posto dello spagnolo, mentre rispetto a Karsdorp e Celik sulla fascia destra Kristensen sembra già quasi certo di una maglia da titolare. Con i due nuovi acquisti lo Special One inserirà ulteriori muscoli e centimetri, dando ancora più fisicità e solidità a una rosa che negli anni è cresciuta molto sotto questo aspetto. Sistemata la difesa, però, andrà risolto anche il problema del gol, lo scorso anno troppo legato alla presenza o meno di Dybala. Abraham non rientrerà prima del 2024 e per questo Pinto sta lavorando per consegnare a Mourinho quel centravanti che possa sopperire alle mancanze sotto porta dello scorso anno.