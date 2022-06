Roma, chieste informazioni per Mbemba. Il difensore vuole 3 milioni a stagione

Nome nuovo per la difesa della Roma. Secondo quanto riportato da TeleRadioStereo il club giallorosso ha chiesto informazioni per Chancel Mbemba, difensore in scadenza con il Porto. Il classe '94 ha chiesto un ingaggio da 3 milioni di euro, i giallorossi hanno preso tempo.