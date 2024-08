Lazio e Torino guardano in casa Marsiglia per la difesa: spuntano i nomi di Mbemba e Gigot

Il mercato è giunto alle battute finali ed è tempo di occasioni per i vari club che puntano a completare le rispettive rose. Secondo quanto riportato da Sportitalia in casa Olympique Marsiglia ci sono due difensori che potrebbero partire entro venerdì a mezzanotte e sia la Lazio che il Torino stanno monitorando la situazione. I nomi sono quelli di Chancel Mbemba e Samuel Gigot, rispettivamente classe 1994 e 1993.

Occhio a Casale in casa Lazio.

I due difensori, parlando della Lazio, non rientrerebbero nel progetto di ringiovanimento della rosa ma potrebbero diventare occasioni di mercato qualora dovesse partire qualcuno della retroguardia con Casale che diventerebbe un nome da seguire con particolare attenzione in questo senso.

Maripan vicino al Torino.

In dirittura d'arrivo Guillermo Maripan, difensore cileno del Monaco, per la retroguardia del Torino. I granata hanno deciso di accelerare, offrendo al club del Principato un prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro per il centrale classe '94, che andrà a rinforzare il reparto arretrato di Paolo Vanoli. Nel 2023-2024 ha disputato 25 partite, di cui 23 in Ligue 1 e 2 in Coupe de France, segnando un gol e rimanendo sul terreno di gioco per 1.948 minuti. In carriera vanta 150 gettoni e 13 reti con la sua attuale società, 73 presenze e 3 gol con l'U. Catolica e 48 match e 2 reti con l'Alaves. Inoltre è sceso in campo 48 volte con il Cile, siglando 2 gol.