TMW La Roma è costata 231 milioni meno di quanto vale: Kone il miglior investimento

Il centrocampista francese è stimato circa tre volte il suo prezzo d'acquisto, Malen ha raddoppiato in meno di un anno il suo valore

La Roma ha rafforzato la squadra a disposizione di Gian Piero Gasperini con interventi in tutti i reparti, nella scorsa estate. Al riscatto di Donyell Malen si sono aggiunti gli acquisti di Santiago Castro, Rodrigo Mora, Konstantinos Koulierakis e Nahuel Molina. Sono arrivati anche Marten de Roon dall’Atalanta e Leonardo Balerdi, in prestito dal Marsiglia.

Quanto vale la rosa della Roma

Il valore complessivo della rosa della Roma, secondo le stime di Transfermarkt, è di 498 milioni di euro. Il giocatore con la quotazione più alta è Manu Kone, valutato 60 milioni, seguito da Malen a 55 e da Wesley a 40. I tre valgono complessivamente 155 milioni, poco meno di un terzo del totale. Sono anche tre esempi della crescita di valore rispetto all’investimento iniziale: il centrocampista francese è stato acquistato per 18 milioni, l’attaccante olandese per 27 tra prestito e riscatto, mentre per l’esterno brasiliano la parte fissa dell’accordo con il Flamengo è stata di 25 milioni.

Quanto è costata davvero la rosa della Roma

Sommando i costi dei trasferimenti dei giocatori attualmente in prima squadra, la spesa sostenuta dal club capitolino arriva a 266,9 milioni di euro. La differenza rispetto alla valutazione di Transfermarkt è quindi di 231,1 milioni. L’acquisto più oneroso è quello di Santiago Castro, per il quale sono stati investiti 35 milioni. Alle operazioni a pagamento si affiancano gli arrivi a parametro zero di Paulo Dybala, Evan Ndicka e Mario Hermoso, oltre ai calciatori promossi dal settore giovanile. Il conteggio comprende gli acquisti effettuati nelle diverse stagioni e i riscatti già conclusi, non clausole future. Per esempio nel caso Rodrigo Mora sono considerati solo i 25 milioni della quota iniziale dell’operazione con il Porto.