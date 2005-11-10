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Juventus, sospiro di sollievo per Conceicao: per l'esterno è solo una contusione
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La Juventus può tirare un sospiro di sollievo per Francisco Coiceiçao. Nella serata di ieri, il centrocampista portoghese ha subito una brutta botta tra la coscia e il ginocchio in seguito ad uno scontro di gioco con Ryerson nel match di Nations League contro la Norvegia. Il calciatore bianconero ha comunque continuato a giocare salvo poi alzare bandiera bianca ed essere sostituito nella seconda frazione di gara.
La situazione
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non ci sarebbe niente di grave. Sarebbe soltanto una contusione e le sue condizioni dunque non preoccupano. Allarme rientrato dunque in casa bianconera e per Luciano Spalletti.
Fonte da Torino, Camillo Demichelis
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