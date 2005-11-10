Ufficiale Roma, Cristante ha rinnovato fino al 2028. Il comunicato del club giallorosso

Rinnovo importante in casa Roma, con Bryan Cristante che ha prolungato fino al 2028. Dal 2018 a oggi il centrocampista è diventato un punto di riferimento.

Adesso è ufficiale: Bryan Cristante ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 30 giugno 2028. Ad annunciarlo è stato lo stesso club giallorosso con un comunicato ufficiale pubblicato pochi minuti fa.

Il comunicato della Roma

"L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Bryan Cristante fino al 2028.

Arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, il centrocampista continua il suo lungo percorso in maglia giallorossa, con la quale è diventato negli anni un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

Cristante ha finora collezionato 364 presenze e 21 gol tra campionato e coppe. Numeri che gli hanno permesso di entrare nella top ten dei calciatori con più presenze di sempre nella storia del Club dal 1927.

Congratulazioni, Bryan!".