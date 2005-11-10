Ufficiale
La Scafatese si rinforza con Ortisi: l'esterno difensivo è un nuovo giocatore dei campani
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Scafatese "comunica agli organi di stampa il tesseramento del calciatore Pasqualino Ortisi.
Esterno difensivo classe 2002, cresciuto nelle giovanili di Siracusa e Lecce, Ortisi vanta un’esperienza di oltre cento presenze in Serie C in piazze importanti Catanzaro, Fidelis Andria, Messina, Altamura e Trapani".
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