Roma, Cristante: "Se c'è il VAR, va visto. La diversità di atteggiamento dà fastidio"

Il centrocampista della Roma Bryan Cristante parla così a Roma TV al termine del match perso contro il Milan: "Non abbiamo cominciato bene, abbiamo fatto tanti errori in costruzione e abbiamo preso il gol. L'avevamo ripresa, poi un po' di episodi ci hanno penalizzato, abbiamo sbagliato in uscita sul secondo gol e diventa difficile recuperare in queste partite".

Perché l'arbitro non è andato al VAR?

"Abbiamo chiesto, ma senza ricevere spiegazioni. Questa diversità di atteggiamento dà fastidio, se c'è il VAR va visto".

Questa sconfitta pesa di più rispetto alle precedenti?

"Non credo, penso sia più importante giocarla fino alla fine una partita come abbiamo fatto oggi. Meglio perdere così che sbagliare completamente una partita. Fino all'ultimo avremmo potuto pareggiare".