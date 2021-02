Roma, Cristiante parzialmente in gruppo: giovedì in Europa League dovrebbe esserci

Allenamento a Trigoria per la Roma, in vista della sfida contro il Braga in Europa League: squadra divisa in due gruppi, con Bryan Cristante che ha lavorato parzialmente in gruppo.

Lavoro individuale per Smalling, Ibanez, Kumbulla, Santon, Calafiori, Zaniolo.

L'ex centrocampista dell'Atalanta dovrebbe recuperare per giovedì, gli altri non saranno invece a disposizione di Paulo Fonseca.