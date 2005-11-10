Roma, Dovbyk vicino al Genoa: la formula. Offerta per Greenwood nelle prossime ore

Artem Dovbyk è sempre più vicino al Genoa. Da mesi è chiaro che non rientra più nei piani tattici di Gian Piero Gasperini, per fortuna della dirigenza della Roma il Grifone di Daniele De Rossi - che ha già lavorato con il gigante ucraino sulla panchina giallorossa - ha bussato alla porta e proposto un prestito con diritto di riscatto. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

Poi le altre operazioni in piedi da settimane sono destinate ad essere completate. In primis i rinnovi roventi di Dybala (ormai solo da ufficializzare), Celik e Pellegrini. Dopodiché, con l'uscita di scena del Fenerbahce il club capitolino ha la strada spianata per concludere l'acquisto di Mason Greenwood dall'Olympique Marsiglia: i giallorossi dovrebbero presentare entro domani un'offerta da 45 milioni bonus compresi.

Con Malen già dentro, Tresoldi in fase di lavorazione e l'attaccante inglese dell'OM, l'attacco della Roma verrebbe di fatto rivoluzionato. Gasperini e il ds Tony D'Amico si concentreranno poi a ritiro iniziato sul terzino sinistro provando ancora con lo Strasburgo per il belga Diego Moreiera, già valutato ai tempi dell'Atalanta. Valutato 40 milioni dal club francese, il tecnico di Grugliasco aprirebbe anche ad una formula in prestito a patto di averlo insieme a Wesley sulle fasce.