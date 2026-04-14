Roma, Dovbyk: "Gli infortuni fanno parte del calcio. Credo che tornerò ancora più forte"

Artem Dovbyk è ormai ai box dal 6 gennaio scorso, quando si è infortunato nel match contro il Lecce. L'attaccante della Roma è tornato a parlare del suo stato d'animo e di come sta vivendo questo periodo direttamente dal suo profilo Instagram: "Penso che il recupero sia la combinazione dei due aspetti, uno fisico e l'altro mentale. È difficile riprendersi quando ci sono così tante cose nella testa. Bisogna essere più forti mentalmente e fisicamente. Per questo credo che tornerò ancora più forte".

Quale è stato l'atteggiamento verso il cambiamento del suo corpo dopo quest'infortunio?

"Il mio atteggiamento non è cambiato, perché ho sempre ho approcciato a tutta la situazione in modo professionale. Gli infortuni fanno parte del calcio. Quando subisci un infortunio, devi prestare maggiore attenzione alle aree in cui ci sono problemi ed essere più attento nella preparazione dell'allenamento".

Chi o cosa la aiuta di più a mantenere l’equilibrio durante il recupero?

"La famiglia, le persone intorno a te che ti aiutano durante il recupero. Il fisioterapista, il tuo all'allenatore e gli amici che ti chiamano per chiederti come stai e come sta andando il recupero. Penso sia normale, è così per tutti".